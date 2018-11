Verona Pooth hüpft im ZDF aus Torte

In der ZDF-Vorabendserie "Dr. Klein" hat TV-Entertainerin und Schauspielerin Verona Pooth (50) einen Auftritt als "Beziehungszerstörerin aus der Torte".



TV-Entertainerin und Schauspielerin Verona Pooth (50) gibt ein kleines Gastspiel in der ZDF-Vorabendserie "Dr. Klein". Für die fünfte Staffel drehte sie in Stuttgart eine Szene im "King's Club", bei der sie aus einer Geburtstagstorte als Überraschungsgast stieg. In der Serie spielt sie nach Angaben der Produktionsfirma eine Bankerin aus Frankfurt, die auf ihren Ex-Freund Doktor Bernd Lang (Simon Licht) trifft. Sie hat den Auftrag, dessen aktuelle Beziehung zu zerstören.