Veronica Ferres moderiert beim Frauensender TLC

Gewöhnlich lernt Schauspielerin Veronica Ferres ihre Texte für Dramen, Thriller oder Komödien. Jetzt wird der Teleprompter für die 53-Jährige vorübergehend wichtiger als das Drehbuch.



Für den Frauensender TLC tritt Veronica Ferres vom 9. Oktober (22.15 Uhr) an als Magazin-Moderatorin auf, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Ferres wird demnach 18 Folgen der Kriminalreihe "Married with Secrets" präsentieren.