"Verräter - Tod am Meer": ZDF-Film über DDR, RAF und Stasi

In dem Krimi geht es innerdeutsche Verwirrspiele zu Zeiten von DDR und BRD. Der Vorwurf des Verrats steht dabei im Zentrum, aber auch die Geheimdienste spielen eine wichtige Rolle in dem prominent besetzten Stück.



Unter anderem spielen Albrecht Schuch, Hannah Herzsprung und Christian Redl die Hauptrollen in der Koproduktion des ZDF mit H & V Entertainment. Unter dem Titel "Verräter - Tod am Meer" läuft der Krimi am heutigen Montag, den 21. August um 20.15 Uhr im Zweiten. Dabei wird der Frage nachgegangen, wem man noch vertrauen kann, wenn Verrat die Währung der Macht ist.