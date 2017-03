"Versailles": Zweite Staffel ab Mai bei Sky

Die Geschichte um König Ludwig XIV. geht weiter. Sky setzt die Serie "Versailles" am 1. Mai mit der zweiten Staffel des Historiendramas fort.



"Versailles" wird als eine der aufwändigsten und teuersten Serienproduktionen in Europa beschrieben. Das Historiendrama beschreibt den Aufstieg des Sonnenköndigs Ludwig XIV. und wusste mit seiner ersten Staffel bereits zu überzeugen. Ab dem 1. Mai geht die Geschichte auch in Deutschland weiter. Die ersten fünf Episoden stehen dann in der Originalfassung per Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung, ehe jede Woche eine neue Folge auf die Zuschauer wartet.