Verschnupft und motzend im All - die bizarre Mission "Apollo 7"

Viel stand auf dem Spiel: Nach der "Apollo 1"-Tragödie mit drei Toten sollte die Crew der "Apollo 7" vor 50 Jahren beweisen, dass das US-Raumfahrtprogramm doch eine Zukunft hat. Das gelang - aber dominiert wurde die Mission von Erkältungen und Streit.



Von Anfang an lief es nicht rund. Der Start der "Apollo 7"-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa stand am Donnerstag (11. Oktober) vor 50 Jahren kurz davor, abgesagt zu werden. Zu stark war der Wind am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Aber die Nasa-Leitung machte Druck. "Es war wirklich so, dass da jemand dringend starten wollte", sagte "Apollo 7"-Kommandant Walter Schirra später. "Ich habe dagegen angekämpft, bis es schwer wurde und schließlich habe ich aufgegeben, mit großer Sorge."