"Verschwörung" mit Claire Foy: Thriller der "Millennium"-Reihe

Statt Rooney Mara spielt "Queen" Claire Foy die Hauptrolle und Daniel Craig ist Geschichte: Der fünfte Film zu Stieg Larssons düsteren "Millennium"-Bestsellern will der Thrillerreihe neue Impulse geben.

Hollywood hat eine seltsame Art, Hochachtung für einen ausländischen Film auszudrücken: Sobald es so aussieht, als ließe sich mit einer amerikanischen Version gutes Geld verdienen, wird der Film schlicht auf Englisch noch einmal haargenau nachgedreht. Aktuell wird immer wieder über eine US-Version von "Toni Erdmann" spekuliert, bei der nun wohl doch nicht mehr Jack Nicholson an Bord ist und selbst Österreichs Arthouse-Provokateur Michael Hanneke hat eine solche Neuverfilmung mal für seine "Funny Games" übernommen. Etwas komplizierter wird die Angelegenheit bei den Verfilmungen von Stieg Larssons Erfolgsthrillern.