Versorgungsauflagen bei 5G-Mobilfunk: Regionales Roaming geplant

Funklöcher und lahmes Internet auf dem Land sollen mit dem Funk-Standard 5G Geschichte sein. Wichtige Eckpunkte für die ehrgeizigen Pläne stecken derzeit Bundesregierung und Netzagentur ab. Dafür soll auch der Weg für regionales Roaming freigemacht werden.



Beim Ausbau der fünften Mobilfunkgeneration 5G in Deutschland soll es auch ein sogenanntes regionales Roaming geben. Darauf haben sich Bundesregierung und Bundesnetzagentur nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in gemeinsamen Gesprächen am Montag verständigt. Mit der Versorgungsauflage soll eine bessere Versorgung im ländlichen Raum mit dem mobilen Breitband-Internet erreicht werden.