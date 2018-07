Verstärkung für "Sturm der Liebe"

Im September werden rund um die 3000. Folge mehrere neue Figuren im Hotel Fürstenhof bei "Sturm der Liebe" aufschlagen.



Gleich drei neue Gesichter in der populären ARD-Nachmittagsserie "Sturm der Liebe": Zugang Nummer eins ist in Episode 2994, die voraussichtlich Mitte September zu sehen sein wird, der Schauspieler Julian Schneider (27). Der Österreicher verkörpert Joshua Winter, der plötzlich im Hotel Fürstenhof auftaucht und angeblich ein Sohn von Chef Werner Saalfeld (Dirk Galuba) ist, wie die ARD am Mittwoch mitteilte.