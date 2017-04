Vertrag verlängert: ProSieben und Heidi Klum machen weiter

Die Zusammenarbeit zwischen ProSieben und Heidi Klum bleibt auch in Zukunft bestehen. Das bedeutet, dass auch weiterhin "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" gesucht wird.



Ein Ende für "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ist wohl nicht so schnell zu sehen. Bereits seit zwölf Jahren besteht die Zusammenarbeit zwischen ProSieben und Heidi Klum. In diesen Jahren wurden zahlreiche Models und Top-Models gefunden. Und auch in Zukunft dürften sich so manche Kandidatinnen über eine Teilnahme und eventuell sogar einen Sieg freuen.