Vertrauen ins Fernsehen schwindet immer mehr

Die aktuellen Umfragewerte machen es deutlich: Das Vertrauen der Menschen in die Medien sinkt. Das Fernsehen hat dabei am schlechtesten abgeschnitten. Dabei scheinen besonders Menschen aus den neuen Bundesländern skeptisch zu sein.



Nachdem das Forsa-Vertrauensranking veröffentlicht wurde, wird klar: Die Medien wecken nicht bei allen Deutschen Vetrtrauen. Im Vergleich zum Vorjahr büßten Radio, Fernsehen und Presse jeweils vier Prozentpunkte ein.