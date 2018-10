Verunsicherung wegen angeblicher chinesischer Spionage-Chips

Apple und Amazon weisen einen Bericht über Spionage-Chips aus China in ihren Servern mit Nachdruck zurück. Doch Politik und Wirtschaft sind alarmiert. Experten halten solche Hacker-Angriffe für ein reales Szenario.



Der Bericht über angebliche Spionage-Chips aus China in Servern für Apple und Amazon hat Politik und Wirtschaft auch in Deutschland aufgeschreckt. Die FDP forderte von der Bundesregierung Aufklärung über mögliche Auswirkungen hierzulande. Der Digitalverband Bitkom zeigte sich alarmiert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erklärte, es nehme den Bericht sehr ernst und habe Apple und Amazon um Stellungnahmen gebeten.