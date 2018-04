Verwirrung: Was liest Facebook bei WhatsApp mit?

Mark Zuckerberg musste sich gestern vor dem US-Senat verantworten, der Datenschutzskandal um Facebook ist groß. "akte 20.18" versuchte gestern Abend, Licht ins Dunkel zu bringen.



"Was weiß eigentlich Facebook?" Das ist eine Frage, die gerade Menschen, Nutzer wie Politiker auf der ganzen Welt bewegt. Obwohl Mark Zuckerberg, Gründer und Chef des weltweit größten Sozialen Netzwerks, vor allem jegliche Verbindungen zwischen Facebook und WhatsApp dementiert, bleibt ein großes Fragezeichen nach der gestrigen Anhörung im Senat.