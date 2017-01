Verwirrung um Vodafone-Post

Äußerst merkwürdige Post erhalten Verbraucher derzeit von Vodafone. Der Telekommunikationsanbieter verwirrt mit Postkarten in Schwarz-Rot-Gold und ruft Verbraucherschützer auf den Plan.



Bei den Verbraucherschützern schrillen bereits die Alarmglocken. In den letzten Tagen hat der Telekommunikationsanbieter Vodafone irreführende Post verschickt, die laut Experten sogar gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen könnte. Die in Schwarz-Rot-Gold gehaltenen Postkarten weisen eine dringende Frist und eine Rückrufnummer auf, über die der Verbraucher zu Vodafone gelangt.