Very Important Handynummer - ein Handel im Graubereich

Der Handel mit besonders eingängigen Handynummern im Internet floriert schon länger. Für eine sogenannte VIP-Rufnummer verlangen manche Ebay-Anbieter mehrere Hunderttausend Euro. Ist das erlaubt?



Eine leicht zu merkende Telefonnummer ist für Unternehmer Gold wert. Im Idealfall verbinden Kunden mit ihr gleich ein Produkt oder einen Service. Fernseh- und Radiosender setzen darauf etwa bei ihren Gewinnspielen. Der Taxi-Ruf hat es perfektioniert: 55555 oder 66666 lassen sich in jedem Zustand noch in die Tastatur tippen. Wer ein Geschäft neu gründet, will erreichbar sein - im Internet und mobil.