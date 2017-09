Via Sky Sport App Highlight-Videos schon während dem Spiel

Mit der Sky-Sport-App gibt es ab sofort erstmals in Deutschland In-Match-Videos bereits während laufender Bundesliga-Spiele. Der neue Service steht ab sofort für jedermann kostenfrei zum Download zur Verfügung.



Sky-Kunden können in Zukunft auch unterwegs ganz nah dran an ihrem Verein sein. Mit den neuer Sky-Sports-App besteht ab sofort die Möglichkeit, bereits während der Live-Übertragung Highlight-Videos aus der Bundesliga auf dem Smartphone abzurufen. Sky bietet diesen Service erstmals in Deutschland an und stellt seinen Kunden als bislang einziger Anbieter In-Match-Clips zur Verfügung.