Vibrator statt Porno - Sex-Shops kämpfen mit Online-Konkurrenz

Pornos sind vielen peinlich - deswegen schauen Kunden Sexfilme lieber anonym im Netz. Dem stationären Erotik-Handel bricht damit ein wichtiges Standbein weg. Die Fachhändler setzen nun auf andere Rezepte.



Bizarre Masken, Fesseln und Gummifäuste mit Griff: Im Untergeschoss der Kasseler Orion-Filiale sieht es ein bisschen so aus, wie man sich einen Sex-Shop früher vorstellte. Im schummrigen Licht steht ein "Peitschenstuhl", an der Wand hängt das passende Werkzeug. Eine Etage höher zeigt sich der Erotik-Fachhandel von einer anderen Seite: freundlich, modern und massentauglich.