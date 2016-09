Vice: Eigener TV-Kanal später als gedacht

Die Medienmarke Vice wächst weiter an. Bald soll eine neue Online-Plattform mit dem Namen "Amuse" und der TV-Kanal "Viceland" in Deutschland an den Start gehen - allerdings später als ursprünglich angekündigt.



Das Netzwerk Vice vergrößert sich mal wieder. Gleich zwei neue Kanäle sollen in absehbarer Zeit in Deutschland starten. Wie das Magazin "Werben und Verkaufen" berichtet, soll es unter dem Vice-Dach bald eine Online-Plattform für "Neuen Luxus" geben. Mit "Amuse" will Vice Millenials als Zielgruppe ansprechen, die auf Qualität und Nachhaltigkeit Wert legen und sich ausgewählten Geschmack leisten können. Als Publisher wurder Boris Moshkovits verpflichtet, der bisher beim Berliner Redaktionsteam für die Vermarktung zuständig war.