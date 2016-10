Vice TV: Deutscher Ableger kommt innerhalb des nächsten Jahres

Den Ausbau der eigenen Marke will Vice mithilfe eigener TV-Sender vorantreiben. Für den deutschen Markt fühlt sich der Medienkonzern allerdings noch nicht bereit und will sich noch Zeit nehmen. Innerhalb des nächsten Jahres soll der Sender dann zu sehen sein.



Die deutsche TV-Landschaft soll spätestens 2017 um einen Sender reicher sein. Spätestens in zwölf Monaten will nämlich Vice seinen bereits in den USA, Kanada und Großbritannien gestarteten TV-Ableger "Viceland" auch hierzulande starten. Dies kündigte Shane Smith, Gründer und Chef des Konzerns, gegenüber der "Zeit" an.