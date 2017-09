Video-Streaming:Facebook geht Mega-Deal mit NFL ein

Die amerikanische Football-Liga NFL hat mit dem weltgrößten Social Network eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart. Welche Spiele sehen wir künftig bei Facebook?



Von allen regulären 256 Ligaspielen der NFL darf Facebook nun weltweit Zusammenfassungen zeigen. Das teilte der Internetriese am 26. September mit. In den USA findet man bereits in der Facebook-Navigation den Reiter "Watch“. User können hier virale Web-Formate und auch Serien finden.