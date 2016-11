Video aus US-Wahlkampf zeigt Deutschland unter IS-Herrschaft

Wie sieht Deutschland unter IS-Herrschaft aus? Ein Facebook-Video stellt dieses Szenario nach und richtet sich im US-Wahlkampf gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.



Ein abwegiges Video über ein Deutschland unter Islamistenherrschaft soll im US-Wahlkampf Stimmung gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton machen. Inhaltlich passt das Video der fremdenfeindlichen US-Gruppe "Secure America Now" zum Wahlkampf des republikanischen Clinton-Herausforderers Donald Trump. Die "Berliner Morgenpost" hatte zuerst darüber berichtet.