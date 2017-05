Videospiel-Saga "The Witcher" wird zu Netflix-Serie

"The Witcher" hat als Fantasy-Saga und als Videospielreihe große Erfolge gefeiert, nun soll es als Serie auf die Bildschirme kommen.



Der Streamingdienst Netflix macht aus dem Werk des polnischen Autors Andrzej Sapkowski eine englischsprachige Reihe. Der Schriftsteller werde als Kreativberater an dem Projekt beteiligt, teilte die polnische Filmproduktionsfirma Platige Image mit.