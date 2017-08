Videospiel-Themenabend auf ZDFinfo

ZDFinfo widmet sich passend zur Gamescom der Welt der Videospiele. Bei "Was spielt Deutschland?" geht es um Moorhühner, Killerspiele und das erste deutsche Computerspiel-Patent.



Computerspiele satt - am morgigen 23. August zwischen 19.30 und 1.15 Uhr sendet das ZDFinfo insgesamt acht Computerspiel-Dokumentationen. Dabei wird unter anderem die dreiteilige Reihe "Killerspiele" aus dem Jahr 2016 wiederholt. Kaum ein Begriff wird so emotional diskutiert, wie Killerspiele. Viele Menschen denken an Erfurt oder Winnenden, den Tatorten der Schul-Amokläufe. Die Doku blickt zurück auf die Schulddebatte um Ego-Shooter-Spiele wie "Doom" oder "Counter Strike", die damals losgetreten wurde.