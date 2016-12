Videospiel-Trends: Fußball- und Rennspiele beliebt

Die GfK Entertainment hat die offiziellen deutschen Games-Charts veröffentlicht. Nach wie vor erfreuen sich vor allem Fußball- und Rennspiele großer Beliebtheit.



Auto- und Fußball-Videospiele sind nach wie vor am beliebtesten bei deutschen Gamern. Das zeigen die Games-Charts der GfK Entertainment. Zum wiederholten Mal stehen die Fußball-Simulation "FIFA 17" (PS4) und das Rennspiel "Forza Horizon 3 - Standard Edition" (Xbox One) ganz vorne.