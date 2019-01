Videospiele bringen mehr Umsatz als Kino und Streaming

Um satte 18 Prozent ist der Umsatz von Videospielen 2018 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damit erzielt die Branche einen neuen Höchststand und überholt Kinokassen und Streamingdienste.



Einen Umsatz von beachtlichen 43 Milliarden US-Dollar konnten Videospiele im Jahr 2018 erzielen. Das berichtet "techcrunch" über die neuen Daten der Entertainment Software Association und der NPD Group. Demnach stieg der Wert im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent.