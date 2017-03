Viel Arbeit für ProSiebenSat.1: ATV auch 2015 defizitär

Die Übernahme ist seit der Zustimmung der Behörden sicher, klar ist auch, das auf ProSiebenSat.1 Puls 4 viel Arbeit zukommen wird, um ATV wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Die neuen Zahlen weisen auch für 2015 ein Minus in zweistelliger Millionenhöhe aus.



Nach langen Verhandlungen und plötzlich auftretenden Interessenten ist seit Donnerstag und der Zustimmung der österreichischen Wettbewerbsbehörde der Verkauf von ATV an die ProSiebenSat.1-Puls4-Gruppe perfekt. Der erste Privatsender der Alpenrepublik war TMG-Chef Herbert G. Kloiber zur finanziellen Last geworden und auch die deutsch-österreichische Mediengruppe wird viel Zeit investieren müssen, um ATV auf eine gute wirtschaftliche Basis zu stellen. Dies verdeutlichen auch die jüngst veröffentlichten Zahlen des Jahres 2015.