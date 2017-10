Viel Stoff für Diskussionen: Wird der "Tatort" immer nackter?

Im Sonntagskrimi der ARD scheinen gerade jede Woche Tabus zu fallen. Immer wieder nackte Haut und Sex im "Tatort". Nun ja: Gemach, gemach - diesmal ist es nur ein Gemächt. Achtung! Splitternackter Kommissar!



Erst der Porno-"Tatort" aus München mit freizügigen Szenen und Begriffen, eine Woche später dann eine nackte Stuttgarter Staatsanwältin im RAF-"Tatort" - und diesen Sonntag nun ein nackter Bremer Kommissar Stedefreund unter der Dusche ("Zurück ins Licht", 20.15 Uhr). Full frontal, wie es im Fachjargon heißt. Also Penisalarm. Wird der "Tatort" immer tabuloser?