Viel schwarzer Humor beim "Nachtschicht"-Jubiläum im ZDF

Die ZDF-"Nachtschicht" wird 15 Jahre alt und feiert Geburtstag mit einer stark besetzten, schwarzhumorigen Krimi-Groteske. Das bewährte Team um Routinier Armin Rohde tappt lange im Dunklen.



Ganz dumm gelaufen: Beim Bordellbesuch auf St. Pauli bricht der verheiratete Möbelmarkt-König Johnny de Groot (Roland Koch) beim Sex zusammen. Da die Polizei bereits anrückt, schaffen die beiden reichlich depperten Bordellbetreiber Angelo (Frederick Lau) und Claude (Murathan Muslu) den leblosen Möbelmann zunächst an den Tresen, wo er noch als schwer Besoffener durchgeht.