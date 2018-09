Viele Medien sehen Geschäftsgeheimnisgesetz kritisch

Die EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen soll auch in Deutschland umgesetzt werden. Das könnte Folgen haben, an die anfangs niemand gedacht hat - zu Lasten der Pressefreiheit.



Es geht in der EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen nicht um Journalismus. Aber ihre anstehende Umsetzung könnte auch Folgen für Journalisten und Verlage in Deutschland haben. Medien und Branchenverbände warnen deshalb vor Einschränkungen nicht zuletzt für den investigativen Journalismus. Das gilt zum Beispiel für verdeckte Recherchen oder heimliche Dreharbeiten. "Investigative Recherche darf durch das neue Gesetz nicht unnötig behindert oder gar kriminalisiert werden", sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm der Deutschen Presse-Agentur.