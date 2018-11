Viele Regionalzugstrecken noch Jahre ohne W-Lan

Weder Netz, geschweige denn Internet auf der Zugfahrt im Regio durch die Provinz, wer kennt das nicht? Selbst nach 2020 werden Bahnfahrer auf den meisten Regionalbahnstrecken wohl noch kein W-Lan nutzen können.



Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Fahrgäste künftig rund jeden dritten Kilometer in Regionalzügen und S-Bahnen mit entsprechenden W-Lan-Hotspots zurücklegen werden können. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Derzeit ist es weniger als jeder siebte Kilometer.