Viele junge Fahrer greifen im Auto häufig zum Smartphone

Dreiviertel der Befragten zwischen 18 und 22 Jahren schätzen den Griff zum Smartphone als gefährlich ein. Trotzdem lenkt sich laut einer YouGov-Umfrage mehr als jeder Dritte bei der Fahrt manchmal mit dem Telefon ab.



Als Hauptgründe für den Griff zum Smartphone werden die Musikauswahl (63 Prozent), sowie Chatten über Messenger-Dienste (40 Prozent) genannt. 15 Prozent greifen zum Telefon, um zu telefonieren. Berufliche Gründe wie E-Mails spielen keine große Rolle (7 Prozent).