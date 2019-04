Vier Auslandssender starten türkischsprachigen YouTube-Kanal

Die vier Auslandssender Deutsche Welle (DW), BBC, France24 und Voice of America (VOA) starten einen neuen türkischsprachigen YouTube-Kanal.



Das gemeinsam entwickelte Angebot bietet Nutzern in der Türkei sowie türkischsprachigen Nutzern weltweit Reportagen und Hintergrundberichte zum gesamten Spektrum gesellschaftspolitischer Themen, wie die Deutsche Welle am Freitag mitteilte.