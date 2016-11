Vier Galileo-Satelliten mit Ariane-Rakete gestartet

Mit dem Start einer Ariane-5-Rakete mit gleich vier Satelliten wurde der nächste Schritt für das Galileo-Prestigeprojekt gemacht. Das gemeinsame Projekt von EU und Esa soll Europa unabhängiger vom US-Navigationssystem GPS machen.



Erstmals hat Europa vier neue Satelliten für sein Navigationssystem Galileo gleichzeitig ins All geschickt. Eine Ariane-5-Rakete mit der Hightech-Fracht hob am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika ab. Bislang waren deutlich kleinere Sojus-Raketen genutzt worden, die pro Start nur zwei Satelliten transportieren konnten. Die aktuelle Mission sollte bis zum Aussetzen aller Satelliten knapp vier Stunden dauern.