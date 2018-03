Vier Goldene Himbeeren für "Emoji - Der Film"

Über diese Auszeichnung freut sich niemand: "Emoji - Der Film" hat gleich vier Spottpreise abgeräumt. "Fifty Shades of Grey 2" sahnte doppelt Himbeeren ab. Auch prominente Preisträger, wie Kim Basinger und Tom Cruise wurden gekürt.



Zum ersten Mal in der 38-jährigen Geschichte der Spottpreise sei ein Animationsfilm als schlechtester Film gekürt worden, teilten die Verleiher am Samstag auf ihrer Webseite mit. An "Emoji - Der Film" ging auch unter anderem auch der Zuschlag für schlechteste Regie (Tony Leondis) und schlechtestes Drehbuch.