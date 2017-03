Vier Thementage an Ostern auf DMAX

An Ostern sendet DMAX ein viertägiges Sonderprogramm. Die Thementage widmen sich jeweils ausschließlich einer Sendung ganz ausführlich. Dabei wird aus Karfreitag im Handumdrehen der "Car-"Freitag.



Für die Osterfeiertage hat sich DMAX etwas besonderes ausgedacht und wird jedem Tag ein Thema widmen. Der Karfreitag, 14. April ist der Auto-Serie "Fast N' Loud" gewidmet. Am "Car-"Freitag strahlt der Sender einen 24-Stunden-Marathon der Serie aus. Um 20.15 Uhr läuft ein zweistündiges Spezial der Sendung.