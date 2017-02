Viermal NHL live bei Sport1 US

Lange Nächte für deutsche Eishockey-Fans stehen unmittelbar bevor: Sport1 US zeigt vier Begegnungen der NHL in den kommenden Tagen live im deutschen Fernsehen.



Eishockey-Fans kommen am Wochenende bei Sport1 US auf ihre Kosten. Der Sender holt sich gleich vier Spiele der National Hockey League (NHL) live ins Programm. Den Auftakt machen in der Nacht auf Freitag ab 1.00 Uhr die Partie der Philadelphia Flyers gegen die Montreal Canadiens. Es folgen in der Nacht auf Sonntag ab 4.30 Uhr die San Jose Sharks gegen die Arizona Coyotes.