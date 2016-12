Vierschanzentournee: ZDF und ARD live dabei

Der bekannteste und begehrteste Wettbewerb der Skispringer bleibt die Vierschanzentournee. Auch zum Jahreswechsel 2016/17 werden die Öffentlich-Rechtlichen umfänglich über die Springen berichten. Auftakt und Finale gehören dabei dem ZDF.



Wer an Skispringen denkt, hat neben den Olympischen Spielen vor allem die Vierschanzentournee im Kopf. Der traditionsreiche Wettkampf auf zwei deutschen und zwei österreichischen Schanzen rund um den Jahreswechsel gehört zu den populärsten Wettbewerben, auch bei den TV-Zuschauern. Deshalb werden auch in diesem Winter die öffentlich-rechtlichen Sender in vollem Umfang über die Springen berichten. Das Auftaktspringen aus Oberstdorf gehört dabei dem ZDF.