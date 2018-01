Vierschanzentournee lockt 2018 deutlich mehr Zuschauer vors TV

Das gab es schon lange nicht mehr - die Hälfte der Vierschanzentournee ist rum und ein Deutscher hat noch realistische Chancen auf den Sieg. Richard Freitags gute Chancen auf den Gesamtsieg lassen die Quoten in die Höhe schnellen.



Die Vierschanzentournee hat bei Halbzeit bislang deutlich mehr TV-Zuschauer als vor einem Jahr. Bei den ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkichen sahen jeweils rund 1,5 Millionen Menschen mehr zu als bei der Auflage 2016/17.