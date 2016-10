Vierte Runde der Handball-Champions-League live auf Sky

Die deutschen Teams sind bisher durchwachsen in die neue Saison der Handball-Champions-League gestartet. Der vierte Spieltag verspricht spannend zu werden.

Auch die vierte Runde der diesjährigen Handball-Champions-League zeigt Sky live. Drei deutsche Teams spielen in der Liga und alle drei sind ähnlich gestartet. Während Flensburg und die Rhein-Neckar Löwen nach drei Spielen jeweils drei Punkte vorweisen können, kommt der THW Kiel auf vier Punkte. Im vierten Spieltag stehen vor allem Kiel und Flensburg schwere Gegner bevor.