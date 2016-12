Vierte "Sherlock"-Staffel kommt im Frühjahr in die ARD

Während die langerwartete vierte Staffel der BBC-Serie "Sherlock" bereits zum Jahresanfang 2017 über die britischen Fernsehschirme flimmert, müssen sich deutsche Zuschauer wie immer gedulden. Erst im Frühjahr wird die ARD die neuen Folgen zeigen.



Der Erfolg einer Fernsehserie lässt sich nicht nur mit der Einschaltquote, sondern auch der Ungeduld der Fans vor einer neuen Staffel messen. "Sherlock" spannt dabei seine Zuschauer besonders auf die Folter, vergingen zwischen der dritten Staffel und der an Neujahr in Großbritannien startenden vierten Season doch drei Jahre, aufgefüllt nur mit dem Special "Die Braut des Grauens", das einerseits einen augenzwinkernden und alleinstehenden Seitenblick in die Vergangenheit des Detektivs warf, gleichzeitig aber auch das Bindeglied zwischen den beiden Staffeln darstellt. Deutsche Fans der BBC-Neuinterpretation des berühmten Detektivs müssen sogar noch mehr Geduld mitbringen.