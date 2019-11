Vierte Staffel "Rick und Morty" startet nächste Woche

Die beiden chaotischen Weltraumbummler "Rick und Morty" gehen in der nächsten Woche mit ihrer vierten Staffel auf Reise.



Die neuen Folgen sind ab Montag (11. November) bei "TNT Comedy" im Original zu sehen. Zwei Tage später gibt es dann immer mittwochs um 22.40 Uhr die deutsche Fassung zu sehen.