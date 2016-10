Vierte Staffel "Sherlock" startet Neujahr

Die britische Neuinterpretation des legendären Ermittlers "Sherlock" wird in eine vierte Staffel gehen. Nun verkündete die BBC den Starttermin der neuen Folgen, die auch das Finale der Serie sein könnten.



Das Finale der dritten Staffel hinterließ viele Fans der britischen Serie "Sherlock" ratlos. Die Erwartungen an die nächste Staffel sind nach dem Cliffhanger sowie dem eingeschobenen Einzelfall "Die Braut des Grauens" groß, auch wenn ein Start aufgrund der zahlreichen Verpflichtungen der Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch und Morgan Freeman nicht absehbar war. Nun gab die BBC den Starttermin für die vierte Staffel bekannt: An Neujahr 2017 hat das Warten zumindest für britische Fans ein Ende.

Mit der Episode "The Six Thatchers" kehren Sherlock Holmes (Cumberbatch) und Watson (Freemann) auf die Bildschirme zurück, der ebenfalls veröffentlichte Trailer verspricht eine deutlich düstere Handlung, bei der selbst enge Verbindungen unter den Figuren ins Schwanken geraten. Auch wenn eine Rückkehr von Sherlocks Erzfeind Moriarty nicht ausgeschlossen wird, scheint es einen neuen Bösewicht zu geben, der von Toby Jones ("Die Tribute von Panem - The Hunger Games", "Wayward Pines") verköpert wird.



Wie es nach den drei neuen Folgen, deren Deutschland-Start noch offen ist, mit "Sherlock" weitergeht, ist unklar. So deutete Cumberbatch, aktuell in der Marvel-Verfilmung "Doctor Strange" im Kino zu sehen, gegenüber "GQ" ein mögliches Ende an: "Es ist möglicherweise das Ende einer Ära. Es fühlt sich an wie das Ende einer Ära, um ehrlich zu sein." Auch Showrunner Steven Moffat räumte gegenüber dem "Telegraph" ein, dass die Serie mit Staffel vier ein Ende finden könnte, kann sich aber auch vorstellen, die Serie endlos weiter laufen zu lassen.