Vierte Staffel von "Transparent" bei Amazon

Acht Emmys und zwei Golden Globes: "Transparent" gehört zu den erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre.



Jeffrey Tambor (73, "Arrested Development") spielt darin einen Mann, der sich spät im Leben als transsexuell outet und beschließt, künftig als Frau zu leben. "Transparent" beobachtet, wie sich die Leben von Maura (Tambor), ihren erwachsenen Kindern und der Exfrau entwickeln.