Vierte Staffel von "Unreal" ab Freitag komplett online

Diese Woche noch stellt Amazons Video-Plattform "Prime" ihren Zuschauern die finalen acht Folgen der Serie auch in der deutschen Synchronisation zur Verfügung.



"Unreal" ist eine Mediensatire wie damals "Schnappt Shorty" oder "Be Cool", die das Treiben in der oft absurden und unmenschlichen Welt der US-Entertainment-Fabriken Kaliforniens damals schonungslos auf Korn nahmen. Zeitgemäß spielt die neue Serie am Set einer fiktiven Dating-Show à la "Bachelorette" und bietet weniger Klamauk als ihre Vorgänger aus dem Kino - dafür mehr Drama.