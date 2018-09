Vierteilige Krimireihe "Die purpurnen Flüsse" startet im ZDF

Das ZDF präsentiert die vierteilige Krimireihe von Jean-Christophe Grangé "Die purpurnen Flüsse" im Montagskino ab 5. November immer montags um 22.15 Uhr. Olivier Marchal und Erika Sainte spielen die Hauptrollen in der Adaption des Kino-Kultfilms aus dem Jahr 2000.



Die Reihe beginnt am 5. November mit dem Film "Melodie des Todes". Kommissar Niémans und seine Kollegin Camille Delauney versuchen in einem abgelegenen Kloster, den Mord an einem Mönch aufzuklären. Der Schlüssel zur Aufklärung liegt in dessen Handfläche.