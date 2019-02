Viertelfinale im DFB-Pokal: Auslosung live in der "Sportschau"

Das Spektakel zwischen Dortmund und Bremen unter der Woche hat Lust auf mehr gemacht. In der "Sportschau" wird nun das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost.



Der Titelverteidiger Eintracht Frankfurt ist schon seit der ersten Runde raus, seit der letzten Runde auch der Tabellenführer aus Dortmund. Rekordsieger Bayern München, Viertelfinal-Premierengast RB Leipzig, Vizemeister Schalke und Werder Bremen dafür noch im Topf. Nicht zuletzt die Bremer dürften nach ihren Coup gegen den BVB im Elfmeterschießen auf den Geschmack gekommen sein.