Vietnam: YouTube muss regierungskritische Videos löschen

In Vietnam hat der US-Konzern Google nach offiziellen Angaben 1500 regierungskritische Videos aus dem Angebot seines Tochterunternehmens YouTube entfernt.



Dies teilte der Informationsminister des kommunistischen Ein-Parteien-Staats, Truong Minh Tuan, am Mittwoch bei einer Anhörung im Parlament mit.