"Vikings" geht bei Amazon Prime Video in die fünfte Runde

Mit einer Doppelfolge startet Amazon Prime Video am 30. November die fünfte Staffel der kanadisch-irischen Fernsehserie "Vikings" mit historischem Hintergrund aber auch vielen fiktionalen Elementen.



In der neuen Staffel dreht sich wieder alles um den Wikinger Ragnar Lodbrok zu Beginn der Wikingerzeit im Frühmittelalter. In der damaligen Zeit gab es noch nicht die heute existierenden Länder wie Norwegen oder Schweden, sondern kleine, unabhängige Königreiche, die ständig gegeneinander kämpften.