"Villa Aperta"-Festival live bei Arte Concert

Mit Arte Concert können Zuschauer live beim Festival "Villa Aperta" in Rom dabei sein. Der französische Sender überträgt gleich mehrere Konzerte aus der italienischen Hauptstadt im Livestream.



Im Garten der im 16. Jahrhundert erbauten Villa Medici in Rom findet am Freitag und Samstag das Festival "Villa Aperta" statt. Arte Concert ist dabei und überträgt insgesamt acht Konzerte im Livestream.