Vimeo Live: Vimeo schlägt mit Livestream-Kauf neue Wege ein

Das Video-Portal Vimeo übernimmt den Video-Dienstleister Livestream. Es soll eine neue Streaming-Plattform entstehen: Vimeo Live.



Mit "Vimeo Live" will das Video-Portal seinen Kunden jetzt eine eigene Livestreaming-Plattform bieten. Dafür, so gab es das Unternehmen am 26. September bekannt, wurde der Live-Videostreaming-Anbieter Livestream übernommen.