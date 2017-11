Vimeo jetzt mit HDR-Support

Vimeo ist in der weiten Landschaft der Videoplattformen neben dem großen Marktführer YouTube immer ein eher kleines Licht gewesen. Dort setzt man eher auf Qualität statt Quantität. Nun wird ein neues Feature ausgerollt.



Während das Aushängeschild der YouTube-Community inzwischen sogenannte "Pranks" oder "Challenges" geworden sind, ist Vimeo noch immer ein Zufluchtsort für echte Videokünstler. Was beim großen Google-Konkurrenten nur für einige wenige Nutzer freigeschaltet wurde, kommt bei Vimeo allen zugute: HDR-Videos.